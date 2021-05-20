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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

"Dünyanın yüzen en büyük buzdağı"

20 Mayıs 2021, Perşembe 14:42
Antarktika’nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı’ndan koparak Weddell Denizi’ne doğru sürüklenen buz kütlesinin halihazırda "dünyanın yüzen en büyük buzdağı" olduğu belirtildi.

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antartika’nın kuzey batısındaki Ronne Buz Sahanlığı’ndan kopan 4 bin 320 kilometrekarelik alana sahip buz parçasının koptuğunu bildirdi. Kopan buz parçasının parmak şeklinde olduğu ve dünya üzerinde halihazırda yüzen buz kütlelerinin en büyüğü olduğu kaydedildi.

"A-76" olarak adlandırılan buzdağı, ESA’ya ait Copernicus Sentinel-1 uydusu ile görüntülendi.

İlk olarak İngiltere Antarktik Araştırması tarafından tespit edilen buzdağının yaklaşık 3 bin 640 kilometrekarelik alana sahip İspanya’nın dünyaca ünlü turistik adası Mallorca’dan daha büyük olduğu ifade edildi.

Öte yandan bilim insanları buzdağının kopuşunun küresel ısınmaya bağlı olup olmadığına ilişkin farKlı görüşlere sahip.

İngiliz Antarktik Araştırması’nda görev yapan buzulbilimci Alex Brisbourne, buzdağının koptuğu alanın küresel ısınma nedeniyle büyük değişim geçiren bölgelerden biri olmadığını ve kopmanın tabii döngünün bir parçası olduğunu belirtti.

Temmuz 2017'de Antarktika’nın batısındaki Larsen C buz sahanlığından 5 bin 800 kilometrekarelik bir buz dağı kopmuştu. Dünyanın en büyük buzdağı olarak kayıtlara geçen ve "A-68A" ismi verilen buz kütlesinin hareket ederek parçalara ayrıldığı uydu görüntüleriyle gözlemlenmişti. Elde edilen son görüntülerde, A-68A buz dağının yüzölçümünün 4 bin 200 kilometrekareye düştüğü kaydedilmişti.

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