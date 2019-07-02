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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

E-dolandırıcılık kurbanı olmayın

02 Temmuz 2019, Salı 00:24
Tanımadığınız kişilerden, sosyal ağ siteleri aracılığıyla arkadaşlarınızdan veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklerin yol açtığı e-dolandırıcılık vakaları her geçen gün artış gösteriyor.

 Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, e-dolandırıcıların hedefi olmamanızı ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilmemesini sağlayacak noktaları paylaştı.

Şüpheli linklere tıklamayın

Tanımadığınız kişilerden veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklere tıklamayın. Bu linklerin tıklanması, cihazınıza zararlı yazılım indirilmesine yol açabilir veya sizi dolandırıcılık amacıyla tasarlanmış ve kişisel bilgilerinizi çalmayı hedefleyen web sitelerine yönlendirebilir.

Tasarımlara dikkat

Sahte siteler gerçeklerinin aynısı gibi görünebilir. Dolayısıyla siteye girerken, sitenin adını dikkatlice kontrol edin. Kişisel bilgilerinizi, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerinizi paylaşacağınız sitelere doğrudan internet adresini yazarak girin.

Felaket senaryolarına inanmayın

Suçlular korkutma taktiklerini kullanmayı sever. Bu yüzden, size gönderilen e-postada, isteklerini yerine getirmezseniz kötü bir şey olacağı iddia ediliyorsa; bilin ki böyle bir şey olmayacaktır. Bu gibi durumlarda sakin kalmaya özen gösterin.

Sanal kredi kartı kullanın

İnternetten yaptığınız alışverişlerinizde mutlaka sanal kredi kartı kullanın. Sanal kart dolandırıcıların asıl kredi kartı bilgilerinize ulaşmasına engel olur.

Antivirüs yazılımı kullanın

Bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda mutlaka antivirüs yazılımı kullanın. Tüm bu önlemleri alsanız dahi risk altında olduğunuzu unutmayın ve mutlaka sigortanızı da yaptırın.

Altın kurala uyun

Sizi arayan ve bilgi almak isteyen kişiler konusunda tereddüt ediyorsanız, talebin gerçek olduğundan kesinlikle, tamamen, %100 emin değilseniz; hiçbir hassas bilginizi, hiçbir zaman verme

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