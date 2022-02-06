Elazığ'da ilgiyle izlendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlendi.

İlçe merkezinden görülebilen ve dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan bulut, görenlerin dikkatini çekti. Gökyüzündeki hadiseyi cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kimi kullanıcılar mercek bulutu için UFO benzetmesi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebeler sebebiyle rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olay sebebiyle gözlemlenen bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görmek olasıdır. AA

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.