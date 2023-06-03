Elektrikli uçak, yakında

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, elektrikli uçak projesinin gelecek birkaç yıl içerisinde belli yerlerde faaliyete geçeceğini düşündüklerini belirtti.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Boeing’in ilk elektrikli uçak projesinin adının “Wisk” olduğunu söyledi.

Sargın, “Bu otonom bir sistem olacak. ‘Elektrikli uçan taksi’ diyebileceğimiz, ilk aşamada havalimanı ile belli noktalar arasında faaliyet gösterecek bir sistem olarak düşünüyoruz. Çok uzak değil aslında, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde belli yerlerde faaliyete geçeceğini düşünüyoruz.” dedi. Elektrikli uçak projesiyle ilgili şu anda Federal Havacılık İdaresi için hazırlandıklarını bildiren Sargın, “Ama çok heyecanlı bir şey. Düşünebiliyor musunuz günün birinde İstanbul’un trafiğinde böyle bir şey olması, tabii ki hayal ediyoruz hep birlikte... O kapı açılsın, burada da göreceğiz onları.” dedi.2050 yılına kadar sıfır karbon taahhütleri olduğunu belirten Sargın, havacılık sektörü ile bu taahhüde girdiklerini ancak bir taahhütleri daha olduğunu, 2030 yılına kadar ürettikleri tüm uçakların sürdürülebilir havacılık yakıtıyla uçabilmesini taahhüt ettiklerini, bunun için de çalıştıklarını söyledi.

“Güzel iş birliği yaptık”

Ayşem Sargın, Boeing’in 10 yılı aşkın süredir bu teknolojiler üzerinde çalıştığını ifade ederek, 75 yıldan fazla Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini hatırlattı. Sargın, “Türkiye ile çok güzel ortak çalışmalarımız oldu, çok paydaşlarımız var. Aslında havacılık o yönden güzel bir sektör, ortaklıkları teşvik eden bir sektör. Türk havacılığı yıllardır büyürken buna tanıklık ettik, güzel iş birliği yaptık. Bundan dolayı mutluyuz, gurur duyuyoruz.” dedi.