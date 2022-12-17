Elon Musk tepkilere dayanamadı

Üst düzey gazetecilerin Twitter hesaplarını beklenmedik bir şekilde askıya alan Elon Musk baskılara dayanamadı.

Milyarder isim, Birleşmiş Milletler, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği’nden yetkililer tarafından kınanmıştı. Hesapların tekrardan aktif edilmesi, eşi benzeri görülmemiş askıya almaların dünyanın çeşitli yerlerinden hükümet yetkilileri, hak grupları ve gazetecilik kuruluşları tarafından sert eleştirilere yol açmasının ardından geldi. Elon Musk, patronu olduğu Twitter’dan yaptığı anketin sonucuna göre kararını verdi. Ankete cevap verenlerin çoğunluğu, hesapların hemen yeniden açılmasını istedi. Anketin ardından paylaştığı başka bir tweette, “İnsanlar konuştu. Konumumu öğrenen hesapların askıya alınmaları şimdi kaldırılacak” diye ekledi. Karar’ın haberine göre, Birleşmiş Milletler, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği’nden yetkililer geçtiğimiz gün askıya almaları kınamıştı. Haber Merkezi

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