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9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Elon Musk yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi

09 Mart 2023, Perşembe 14:04
Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi.

BBC'nin haberine göre, şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor." bilgisini verdi.

Musk ise Thorleifsson'a "Ne iş yapıyordun?" diye sordu.

Thorleifsson, Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti.

Musk, çalışanına yönelik Twitter'da "en kötüsü" yazıp silerken bir süre sonra ise Thorleifsson'a işe geri dönmesini teklif etti.

Elon Musk, "Olayı yanlış anladığım için Halli'den özür diliyorum. (Söylemim) Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi." ifadelerini kullandı.

Ajansı Ueno ile 2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.

Thorleifsson da yaşananları "garip" ve "son derece stresli" bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.

AA

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