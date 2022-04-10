Enerji krizine çözüm: Rüzgâr ve güneş

Türkiye’nin, rüzgâr ve güneş enerjisindeki potansiyelini tam olarak kullanmadığını belirten sektör temsilcileri, gerekli kapasite artışı yapıldığı takdirde Türkiye’nin bu alandaki üretimini katlayabileceğini belirtiyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, “Türkiye, rüzgârda ve güneşte yeni rekorlar duymaya hazır olsun.” Bu sözler Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden’e ait. Türkiye’nin elektrik üretiminde yaklaşık 100 bin megavatlık kurulu güce sahip olduğunu ve buradaki yüzde 10’luk payın rüzgâr santrallerinde bulunduğunu söyleyen Erden, “Önümüzde gidilecek çok yok var. Şu an günlük bazda rekorlar duyuyoruz ve bu rekorlu günler giderek artıyor. Yaz aylarında rüzgârda ve güneşte üretimin artması ve yeni projelerin de devreye girmesiyle çok daha fazla rekor duyacağız” dedi. Haber Merkezi

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