Erişim engellemede her yıl yeni rekor

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 2022 yılına ait İnternet Erişim Engelleme Raporu’nu yayımlandı. Yaman Akdeniz ve Ozan Güven tarafından hazırlanan rapora göre, 2022 yılında 138 bin site erişime engellendi.

T24 yazarı Füsun Sarp Nebil’in köşesinde aktardığına göre, 2021’de site engellemeleri 100 bini aşarak rekor kırmıştı. 2022 raporu onu yüzde 28 aşarak 138 bin site ile yeni bir rekor kırdı. Toplamda 2006-2022 yılları arasında 712 bin 558 siteye erişim engeli getirildi. Rapora göre, engellenen 712 bin 558 web sitesinin yüzde 88’ine BTK re’sen karar verdi. Hakimliklerin engelleme oranı ise yüzde 6 oldu. Sitelerin yanı sıra 35 bin 23 URL engellendi, 29 bin 253 URL de siteden kaldırıldı. Raporda, 2022’de engellenen 6 bin 528 ve kaldırılan 5 bin 388 haberin aynı zamanda rekor olduğu vurgulanırken, “kişilik hakları ihlalleri” gerekçesinin gitgide daha fazla kullanılır olduğu ve kamunun bilmesinde yarar olan bazı konuların bu yolla yok edildiği aktarıldı. Haber Merkezi

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