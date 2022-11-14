"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Eski araç parçalarından yapıldı

14 Kasım 2022, Pazartesi 11:00
Rize'de, iki kardeş ile kaynak ustası arkadaşları, eski araç parçalarından "UTV" adı verilen arazi aracı yaptı.

Çay fabrikasında elektrik ustası olarak çalışan İbrahim Çakar, kardeşi Emrah Çakar ile Aralık 2020'de atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak için kolları sıvadı.

Emrah Çakar, bilgisayarda izlediği görüntüler yardımıyla UTV'yi tasarlarken İbrahim Çakar ise gerekli parçaları tanıdıklarından ve sanayi sitesinden topladı.

Çakar kardeşler, otomobil parçaları ve kendi yaptıkları aksamları merkeze bağlı Muradiye beldesinin Mesudiye Mahallesi'ndeki evlerinin giriş katındaki balkonda birleştirmeye başladı.

İbrahim Çakar, kestiği demir aksamın birleştirilmesi için fabrikadan mesai arkadaşı kaynak ustası Fatih Büyük'ten yardım aldı.

Çakar kardeşler ile Fatih Büyük, 5 aylık çalışma sonunda çeşitli araçların parçalarını birleştirerek 1500 cc, 75 beygir gücünde, arazi tipi, manuel vitesli UTV'yi tamamlamayı başardı.

Her türlü yolda ve arazi şartında, arkasına yük bağlanarak da kullanılabilen ve 70 kilometre hıza ulaşabilen araç, yaklaşık 25 bin liraya mal oldu.

İbrahim Çakar, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yola çıktığını ve kardeşinden destek istediğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde günün büyük bölümünü evde geçirdiklerini belirten Çakar, "Eski bir otomobil alarak onu parçaladık. İşimize yarayan parçalarını kullandık. Motoru arkaya koyarak ağırlığı arkaya verdik. Bu bize avantajlar sağladı. Rampayı rahat çıkıyoruz." dedi.

Çakar, demirleri kendi imkanlarıyla büktüklerini, kaynağı için Fatih Büyük'ten yardım istediklerini anlatarak, "Kardeşim ile kestik büktük, Fatih usta kaynağını sağlamlaştırdı. Sağ olsun o da bize yardımcı oldu. Sac işini birlikte yaptık. Birlikte konuşarak, bilgi alışverişi yaparak arabayı ortaya çıkardık." diye konuştu.

İbrahim Çakar, traktör lastiği kullandıkları aracı karda ve zor yollarda denediklerini ve sorun yaşamadıklarını kaydetti.

Kaynak ustası Fatih Büyük ise kendisinden destek istendiğinde severek kabul ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu kadar büyük bir araba ortaya çıkmasını beklemiyordum. Daha ufak küçük bir şey bekliyordum. İbrahim ustayı 15 senedir tanıyorum. Çocukluk hayali bir araba yapmak. Önce engelli arabası yapıp çalıştığımız fabrikada sürmüştü. Ardından buna başladı. Böyle bir araba ortaya çıktı. Gitmedikleri yer kalmadı. İnsanın zor çıkacağı yerlere çıkıyor."

"Kırılır, bozulur diye derdimiz yok"

Emrah Çakar, Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Rize'de çocukların tahta araba yaptığını belirterek, kendilerinin de çocukluk heveslerinin içlerinde kalması nedeniyle böyle bir çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Pandemi sürecinin çalışma süresini uzattığını vurgulayan Çakar, şöyle konuştu:

"Erkenden çalışmaya başlıyorduk. Ham olan malzemeleri elle işledik. Beş ay boyunca şartların bize verdiği imkanlar doğrultusunda aracı ortaya çıkardık. Çevremizdekiler, 'Olmaz, yürümez' diye düşünüyorlardı. Çalıştığımız dönemde çok ses yaptık. Komşularımız, akrabalarımız bize tahammül etti. Bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum."

Çakar, "Dağ yollarından birçok yaylaya ulaşabiliyoruz. Handüzü, Çağrankaya yaylalarına çıkıyoruz. Normal arabaların girmediği yerlere giriyoruz. Patika yolları biz yol olarak görüyoruz. 'Kırılır, bozulur diye derdimiz yok, zorluyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin köyü Arakib, 209. kez İsrail tarafından yıkıldı

    Zelenskiy, Herson'da: 'Artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz'

    Thodex'in kurucusu Özer'in duruşması 17 Kasım'a ertelendi

    EGM: TNT kullanıldığı tespit edildi

    Terör saldırısında vefat edenlerin cenazesi teslim alınıyor

    İlk kez yüz yüze görüşecekler

    Terör saldırısında yaralananlardan 55'i taburcu edildi

    İstanbul'daki terör saldırısının talimatı Kobani'deki PKK/PYD/YPG terör merkezinden verildi

    'Terör saldırısını tertipleyeni de yakaladık'

    Eski araç parçalarından yapıldı

    EGM: Provokatif paylaşımlar ilgili makamlara bildirildi

    Tatbikat yetmez

    Elazığ’da 116 kişi hafızlık eğitimini tamamladı

    Çocuklar okula gitmeye korkuyor

    'Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz'

    İstanbul'daki patlamayla ilgili "geçici yayın yasağı" kararı

    ABD'de iki gösteri uçağı havada çarpıştı: 6 kişi öldü

    Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi

    Uyuşturucu istihbaratında kopukluk var

    Sandığa gidin, demokrasiyi getirin

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset sanatı ve fırdöndü aktörler
    Şükrü BULUT

    Helalleşmeden kimler rahatsız
    Risale-i Nur'dan

    Allah hesabına bakan, her ne görürse ilimdir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hak-Hukuk ihlâlleri
    Süleyman KÖSMENE

    Adakta ince nükteler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman, Moskova’nın kuzey doğusundaki esir kampında
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    EGM: Provokatif paylaşımlar ilgili makamlara bildirildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.