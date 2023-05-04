Filistin: Son yılların en büyük siber saldırıları düzenlendi

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de son üç gündür pek çok ticari kurum ve kuruluşa, bir saat içinde "zirveye ulaşan" siber saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, bunların, Filistin'in son yıllarda uğradığı "en büyük" siber saldırı olduğunu kaydetti. Sedr, sorunun çözümü için telekom şirketi ekipleriyle koordine içinde tüm gün çalışan bakanlığa bağlı ekibe güvendiğini belirtti. İsrail internet siteleri ve büyük şirketler, daha önce birçok kez siber saldırıya maruz kalırken, Filistin tarafından ilk kez bu çeşit bir siber saldırıya uğrandığı yönünde açıklama yapıldı. AA

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