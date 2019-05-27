Füzeye fırlatma esnasında yıldırım düştü

Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden Glonass-M navigasyon uydusu ile birlikte uzaya fırlatıldığı sırada Soyuz-2.16 uydusunun üzerine yıldırım düştü, ancak fırlatma işlemi normal biçimde gerçekleştirildi.
Plesetsk uzay üssü Başkanı Tümgeneral Nikolay Nesteçuk’un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Soyuz-2.16 uydusunun üzerine Glonass-M navigasyon uydusu ile birlikte uzaya fırlatıldığı sırada yıldırım düştü, ancak fırlatma işleminin normal şekilde sürdü.
Füze yıldırıma rağmen belirlenen saatte yörüngeye yerleşti.