Google’da en çok “Yurtdışı iş ilanları”nı aradık

İşsizlik ve artan yoksulluk karşısında vatandaş, umudunu yurt dışına gitmeye bağladı.

Türkiye’de son iki yılda internet üzerinden yapılan aramalarda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin aktardığına göre, 4 Temmuz 2019 ile 4 Temmuz 2021 arasında Google’da en fazla aranan kelime “yurtdışı iş ilanları” oldu. CHP’li Tutdere, “Bu veri, işsizlik ve yoksulluktan kırılan yurttaşın içler acısı halini gösteriyor” dedi. Cumhuriyet’in haberine göre, Google’da iş ilanları ve intiharla ilgili ifadelerin aratılması son iki yılda büyük artış (yüzde 5 binin üzeri) gösterdi. Haber Merkezi

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