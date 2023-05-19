Google milyonlarca hesabı silecek

Teknoloji devi Google, 2021’den beri kullanılmadığı tespit edilen milyonlarca hesabın kalıcı olarak silineceğini duyurdu.

Google, dolandırıcılık ve hesap hırsızlığına karşı önlem almayı amaçlayan yeni güncellemesini açıkladı. Buna göre 2021’den bu yana kullanılmayan muhtemelen milyonlarca hesabın kalıcı olarak silineceği bildirildi. NTV’de yer alan habere göre, en az 2 yıldır kullanılmayan veya giriş yapılmayan Gmail, Google Drive ve Google fotoğraflar’daki içeriklerin de silineceği açıklandı. Google söz konusu hesapları Aralık 2023’e kadar silmeyecek. Haber Merkezi

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