'Güneş enerjisi'nin sektörde payı artıyor

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 16 Mayıs itibarıyla 104 bin 600 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 10 bin 7 megavata ulaştı.

Türkiye’nin güneş enerjisinde 16 Mayıs itibarıyla 10 bin megavatı aşan kapasitesi 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 100 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor. Güneş enerjisinde 2014’te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 10 yılda 10 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü. Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü “dağıtık” yapısıyla öne çıkarken, Türkiye’nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santrali bulunuyor. Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, yaptığı açıklamada, 10 bin megavat güneş kurulu gücünün aşılmasının sektör için son derece önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, ”Güneş, diğer yenilenebilir enerji teknolojilerine göre maliyetlerinin düşmesinin biraz daha fazla zaman alması dolayısıyla belki daha geç yola çıktı ancak şu anda çok hızlı yol alıyor.” ifadelerini kullandı. Özkök, 19 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşılan Ulusal Enerji Planında güneş kurulu güç hedefinin 2035 itibarıyla 52 bin 900 megavat olarak açıklandığını anımsatarak, bu hedefin yaklaşık 5’te 1’ine erişilmiş olduğunu belirtti.

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