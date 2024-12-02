Güvenli İnternet Tırı 81 bin öğrenciye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Güvenli İnternet Tırı ile 200’den fazla okul ziyaret edilerek yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaşıldı.

Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı ise 46,3 milyon kişiye ulaştı” dedi. ​​​​​​​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, çocukları dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı korumak için alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi. Güvenli İnternet Merkezinin 2016’da kurulduğunu kaydeden Uraloğlu, “Güvenli İnternet Tırı ile 200’den fazla okul ziyaret edilerek yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaşıldı. Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı ise 46,3 milyon kişiye ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çocukların ve gençlerin dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projelere imza attı. Dijital dünyada güvenli bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.