Halk haberi sosyal medyadan takip ediyor

Dijital Haber Raporu’na göre Türkiye’de insanlar haber için daha çok sosyal medya ve diğer çevrimiçi kaynaklara başvuruyor.

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün Dijital Haber Raporu’na göre, pandemiyle birlikte dünya genelinde güvenilir habere olan açlık arttı. Benzer bir yükselişin olduğu Türkiye özelinde ise, haber için sosyal medyaya başvurma eğiliminin yükseldiği görülüyor. Raporun anketine Türkiye’den katılan katılımcıların yüzde 81’i sosyal medya da dahil olmak üzere çevrimiçi platformlar, yüzde 60’ı televizyon, yüzde 30’u ise yazılı basın aracılığıyla habere erişiyor. Reuters Enstitüsü, Türkiye’de hükümetin ve hâkim medya ortamının bağımsız ve farklı bakış açılarına alan tanımadığını ve bu arayıştaki vatandaşların çevrimiçi haber kaynaklarına, sosyal medyaya ve özel mesajlaşma uygulamalarına yöneldiği değerlendirmesinde bulundu.

Büyük bir sıkışmışlık mevcut

Raporu DW Türkçe’ye değerlendiren NewsLabTurkey Research Hub Koordinatörü Dr. Sarphan Uzunoğlu’nun dikkat çektiği bir diğer istatistik ise Türkiye’deki katılımcıların yüzde 47’sinin kendi takip ettiği mecralardaki haberlere güvenmesi. “Şöyle düşünebiliriz aslında, her sabah ekmek yiyen 10 kişiden yalnızca beşi o ekmeğin içinde zehir olmadığına inanıyor” diyen Uzunoğlu’na göre bu durum Türkiye’deki medya ortamındaki sıkışmışlığı işaret ediyor. Türkiye’de medyanın son 10-15 yıldır büyük bir sıkışmışlık yaşadığını dile getiren İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Aslı Tunç’a göre ise sosyal medyaya olan yönelim ilerdeki dönemlerde daha da artacak.

Genç nesil televizyondan uzak

Gerçek gazetecilik refleksleriyle yapılan haberlerin internette bulunacağına dair inancın giderek yaygınlaştığını belirten Tunç, Türkiye’de dijital medyanın artık yavaş yavaş geleneksel diye tanımlanan medyaya doğru kaydığını ve bütünleştiğini söylüyor. Her iki uzmana göre Türkiye’deki medya ve haber alma alışkanlıklarının daha net görülebilmesi için çok daha ayrıntılı raporlara ihtiyaç var. Ancak uzmanlar şu an için Türkiye’de özellikle genç neslin televizyondan kopmaya başladığını ve güvenebileceği habere erişmek için sosyal medyayı tercih ettiğini söylüyor. Türkiye’de haberin değerinin ve habere olan güveninin yeniden inşa edilebilmesi için ise ekonomik bağımsızlığı ve sürdürülebilirliği olan medya kuruluşlarına ihtiyaç var.