Dünyanın farklı kıtalarından gönüllü akademisyenleri de ağırlayan Iğdır’daki Aras Kuş Araştırma Merkezi’nde, 16 yılda 160 binin üstünde kuş halkalandı.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneğince yürütülen halkalama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aras Kuş Cenneti’ndeki halkalama istasyonunda çalışan gönüllüler, 16 yıldır bölgedeki kuşlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen verileri dünya kuş biliminin hizmetine sunuyor. İstasyonda bugüne kadar yapılan çalışmalarda halkalanan kuş sayısı 160 bini geçti. Ayrıca bölgeyi ziyaret edip farklı kıtalara göç eden önemli türlerden olan 100’ün üzerinde kuş, uydu vericisiyle takibe alındı. AA

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