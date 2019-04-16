Her iki endüstriyel bilgisayardan biri siber saldırıya uğradı

2018’de Endüstriyel Kontrol Sistemi (ICS) bilgisayarlarının neredeyse yarısında zararlı yazılım aktivitesi tespit edildi ve bunlar engellendi.

Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Vietnam, Cezayir ve Tunus geliyor. Kaspersky Lab ICS CERT’in 2018’in 1. yarısına ait endüstriyel tehdit alanı raporunda elde edilen önemli bulgulardan bazıları bunlar oldu.

ICS bilgisayarlarına yönelik siber saldırılar, endüstriyel tesislerde maddi kayıplara ve üretimin durmasına neden olabildiğinden çok tehlikeli olabiliyor. 2017’de bu tür zararlı faaliyetlere maruz kalan ICS bilgisayarlarının oranı %44’ken, 2018’de bu oran %47,2’ye çıktı.

Kaspersky Lab tarafından korunan ICS bilgisayarlarını ele alan yeni rapora göre, zararlı faaliyet teşebbüsünde bulunulan cihaz oranı açısından ilk üç sırada şu ülkeler yer aldı: Vietnam (%70,09), Cezayir (%69,91) ve Tunus (%64,57). Bu saldırılardan en az etkilenenler ise İrlanda (%11,7), İsviçre (%14,9) ve Danimarka (%15,2) oldu.

Kaspersky Lab ICS CERT Güvenlik Araştırmacısı Kirill Kruglov, “Sanılanın aksine, endüstriyel bilgisayarlara yönelik tehditlerin ana kaynağı hedefli saldırılar değil. Sorunun kaynağını, internet üzerinden veya USB bellek gibi çıkarılabilir medya cihazları ya da e-postalar ile endüstriyel sistemlere kazara giren geniş ölçekli zararlı yazılımlar oluşturuyor. Ancak, çalışanların siber güvenliğe dikkat etmemesi nedeniyle başarılı olan bu saldırılar ekiplerin eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması ile önlenebilir. Bu, tehdit gruplarını durdurmaya çalışmaktan çok daha kolay.” dedi.

