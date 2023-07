Hollanda ortaokul ve liselerde cep telefonunu yasaklayacak

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde cep telefonu, tablet ve akıllı saatlerin sınıflarda yasaklanması yönünde karar alındığını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, eğitim sektöründeki kurumlarla ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda, ortaokul ve liselerde cep telefonlarının sınıflarda yasaklanacağı belirtildi. Açıklamada, Eğitim Bakanı Robbert Dijkgraaf’ın “Telefonlar her ne kadar hayatımızın her alanını sarsa da sınıfta olmamaları gerekir. Öğrenciler konsantre olmak ve iyi şekilde öğrenmek için her imkana sahip olmalı. Araştırmalar cep telefonlarının bunu engellediğini gösteriyor. Öğrencileri bu duruma karşı korumalıyız.” değerlendirmesine yer verildi. Uygulama 1 Ocak 2024’te başlayacak.