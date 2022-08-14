Hyundai'den robotlara 400 milyon dolar

Hyundai ve Boston Dynamics, Boston Dynamics’in kurucusu Marc Raibert tarafından yönetilecek yeni enstitüye 400 milyon dolardan fazla bir başlangıç yatırımı yapacak.

Hyundai ve Boston Dynamics tarafından yepyeni bir yatırıma imza atıldı. Grup tarafından yönetilecek olan enstitü, bilişsel ve atletik yapay zeka (AI) kadar organik donanım tasarımının teknik alanlarındaki kaynaklarına yatırım yapacak. Enstitü, yapay zeka ve robotik araştırmaları ile ilgili yazılım ve donanım mühendisliğinde de etkinliğini artıracak. Bu tip endüstri odaklı alanlarda yetenekli kişileri işe almanın yanı sıra üniversiteler ve kurumsal araştırma laboratuvarlarıyla da ortak çalışılacak.

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