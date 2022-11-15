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16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İklim değişikliklerine karşı yeni tedbirler

15 Kasım 2022, Salı 21:30
Türkiye, iklim değişikliğine karşı ulaştırmadan sanayiye, tarımdan ticarete kadar çeşitli alanlarda bazı projeleri önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya almayı planlıyor.

En büyük 'kirletici' onlar
Dünya genelinde verilen sözler tutulmuyor

Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan ve Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı’na uyum çalışmalarına odaklanan Türkiye, iklim değişikliğine karşı uygulanan strateji kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıracak. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) altyapı projelerini sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirmeye devam edecek. KGM, ekolojik köprülerle hayvanların yolun bir tarafından diğerine rahatlıkla hareket etmelerini sağlayarak biyolojik çeşitliliğe olumlu katkıda bulunmayı hedefliyor.

Gürültü haritaları hazırlanıyor

KGM’nin ana kara yollarından yıllık 3 milyon taşıt trafiğini geçen kesimler için gürültü haritası hazırlama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda geçmiş yıllar da dahil 1092 kilometrelik yol kesimi için gürültü haritası hazırlanırken 535 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Toplam uzunluğu 28 bin 771 kilometre olan mevcut bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşlar, yıllık 669 milyon saat zamanla yaklaşık 2 bin 258 milyon litre akaryakıt tasarrufu elde ederken fosil yakıt tüketiminin çevresel etkisi de düşürüldü. Seyahat süresindeki kısalmalarla trafikte seyreden motorlu taşıtlardan çevreye salınan egzoz emisyonu yıllık 4,7 milyon ton azaltıldı.

Tarımda iklim dostu çalışmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı ise iklime uyumlu tarım faaliyetleri kapsamında yağmur hasadı, azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim yöntemi, rüzgar perdesi, gübreleme, tarımsal kuraklıkla mücadele, arazi toplulaştırma, organik tarım ve mera ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı” kapsamında ülke genelinde hububatın fenolojik gözlem sonuçları, meteorolojik veriler ve barajlardaki doluluk oranları bir bütün olarak izlenip değerlendirilerek, gerekli tedbirler çiftçilere ulaştırılıyor. Tarım Bilgi Sistemi ile de su kaynaklarının korunması, suyun verimli şekilde tüketim noktalarına aktarılması veya iletilmesi, sulama sistemlerinin modernize edinilmesi ve bitkisel üretimde ürün desenlerinin bölgedeki su kaynaklarına göre belirlenmesi faaliyetleri yürütülüyor.

AA

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