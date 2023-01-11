İngiltere'de plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklanıyor

İngiltere'de çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik çatal, bıçak ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerin yasaklanacağı bildirildi.

Ülkede yerel basındaki haberlere göre, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, İngiltere'de plastik çatal, bıçak ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerle ilgili yasağı onayladı. Ancak söz konusu uygulama, süpermarketler veya mağazalarda bulunan ürünleri kapsamayacak.

İngiltere Çevre Bakanı Therese Coffey'in gelecek günlerde yasağın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklama yapması öngörülüyor.

Bakan Coffey, The Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, tek kullanımlık plastik ürünü yasaklamaya hazırlandıklarını doğruladı ve plastik bir çatalın ayrışmasının 200 yıl sürebildiğini, çöplüklerde kaldığını veya okyanusları kirlettiğini dile getirdi.

Coffey, sorunu doğrudan çözmek için harekete geçmeye kararlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son yıllarda zaten önemli adımlar attık ama yapacak daha çok şeyin olduğunu biliyoruz ve halkın çağrılarına bir kez daha kulak verdik. Bu yeni yasağın milyarlarca plastik parçanın çevreyi kirletmesini durdurmak ve gelecek nesiller için doğal çevrenin korunmasına yardımcı olmak için büyük bir etkisi olacak."