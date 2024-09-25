İngiltere’de sosyal medya şirketleri hesap verecek

CCDP Araştırma Yöneticisi Callum Hood, İngiltere’de gelecek yıl tamamen yürürlüğe girecek “Çevrimiçi Güvenlik Yasası”nın sosyal medya şirketlerine yeni yükümlülükler yükleyeceğini ve platformların “hesap verebilir” pozisyonda olacağını bildirdi.

İngiltere’de 26 Ekim 2023’te yasallaşan “Çevrimiçi Güvenlik Yasası” çocukların sosyal medya platformlarında korunmasına yönelik sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyor ve platformların içeriklerinden sorumlu tutulmasına olanak sağlıyor. “Sosyal medya şirketleri ülke egemenlikleriyle çatışıyor” başlıklı dosya haberin üçüncü bölümünde, İngiltere’nin “Çevrimiçi Güvenlik Yasası” ile sosyal medya şirketlerinin hesap verebilirliğini güvence altına alma çabası ele alınıyor. AA

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