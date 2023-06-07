İnsanlığa yapay zeka tehdidi

Teknoloji şirketi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, yapay zekânın insanlığa varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

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Yapay zekanın tehditleri iklim krizinden daha acil

Son dönemde kullanım alanlarıyla tartışmaya yol açan sohbet robotu ChatGPT’nin üreticisi olan teknoloji şirketi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, yapay zekanın insanlığa varoluşsal bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Yapay zekayı anlatmak üzere çeşitli ülkeleri ziyaret eden Sam Altman ifade özgürlüğünün sıkı denetim altında olduğu, insan hakları örgütlerinin aktivistler ve gazetecilerin casus yazılımlarla izlendiği uyarısında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti.

Altman ziyareti sırasında bir etkinlikte yaptığı konuşmada son dönemde çığır açan bu teknolojinin denetlenmesi konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) benzeri uluslararası bir kurum oluşturulması önerisini gündeme getirdi.

Microsoft’un da 1 milyar dolarlık yatırım yaptığı OpenAI’ın 38 yaşındaki CEO’su Altman, “Dünyanın karşı karşıya olduğu zorluk bu riskleri nasıl yöneteceğimiz ve yapay zekanın büyük faydalarından nasıl faydalanabileceğimiz konusu. Kimse dünyayı yok etmek istemiyor” dedi. Yapay zekanın insanoğlunun çalışma ve öğrenme şeklini nasıl değiştirebildiğine ilişkin bir ipucu veren ChatGPT’nin başarısı bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Aralarında Altman’ın da bulunduğu yapay zeka sektörünün liderleri Mayıs ayında yazdıkları ortak mektupta, pandemi ve nükleer savaş gibi büyük çaplı toplumsal risklerin yanı sıra, yapay zeka kaynaklı risklerin en aza indirilmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu. Sam Altman, “Dünya olarak biraraya gelmeliyiz. Tüm dünyanın ‘peki, çok tehlikeli teknoloji, o zaman bazı önlemler alalım’ dediği bir model olarak UAEK’den söz ediyoruz. Yani nüansları da kapsayan bir mesaj vermiş oluyoruz. Bugün o kadar tehlikeli değil ama hızla tehlikeli hale gelebilir demiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi