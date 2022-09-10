Instagram’a yeni özellik

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini ve hikayelerini yeniden yayınlamalarına izin verecek bir özelliği test etmeye başladı.

Meta’nın sahip olduğu Instagram, repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamış olsa da, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor. Meta’dan bir sözcü yaptığı açıklamada, “Hikâyelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Feed’deki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz, böylece insanlar kendileriyle rezonansa giren şeyleri paylaşabilir ve böylece orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir” dedi.

Retweet benzeri özellik geliyor

Şu anda Instagram’da başka bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaşmanın doğrudan bir yolu yok, ancak gönderileri yeniden paylaşmak isteyen kullanıcılar bunu yapmak için bazen üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor.