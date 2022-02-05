İnternet hızımız düştü

Hayatımızın büyük bir parçası haline gelen internetin, pandemi dönemiyle kullanımı artarken, ülke bazlı sabit geniş bant internet hızları da belli oldu.

Türkiye’nin 2021 yılında 2 basamak gerileyerek internet hızında düşüş yaşadığı gözlendi. Ajans Press’in elde ettiği bilgilere göre, 178 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 26.87( Mbps) ile 105. sıraya yerleştiği görüldü. Veriler kontrol edildiğinde Türkiye’nin bir önceki yıla oranla 2 basamak gerilediği kaydedildi. En yüksek internet hızı ise 192.17 (Mbps) ile yine Singapur’da görülürken, ikinci sıraya 187.50 (Mbps) ile Şili, üçüncü sıraya ise 175.93(Mbps) ile Tayland’ın yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasına yerleşen ülke 1.70 (Mbps) ile Afganistan olarak belirlendi. Küresel olarak sabit geniş bant internet indirme hızının ortalama 59.75 (Mbps) olduğu gözlendi. Türkiye ise mevcut indirme hızı ile küresel ortalamanın altında yer aldı. İstanbul - Nihat Orhan

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