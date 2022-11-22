İnternet televizyonu 3’e katladı

GÜNLÜK TV İZLEME SÜRESİNİN 1 SAAT 42 DAKİKA, İNTERNET KULLANIMNIN İSE 4 SAAT 37 DAKİKA OLARAK BELİRLENDİ.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15-21 yaş grubundaki gençlerde günlük televizyon izleme süresinin 1 saat 42 dakika, günlük internet kullanımı ortalamasını 4 saat 37 dakika olarak belirledi. RTÜK, Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması yapıldı. Dünya genelinde 2 saat 54 dakika olan televizyon izleme süresi, Türkiye genelinde 4 saat 33 dakika iken bu süre gençlerde 1 saat 42 dakika olarak belirlendi. Araştırmanın, internet kullanımına dair verileri ise 15-21 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92,3’ünün internet kullandığını ortaya koydu. Dünya genelinde 6 saat 54 dakika olan internet kullanımı ortalamasının Türkiye genelinde 7 saat 57 dakika olduğunu belirleyen araştırmaya göre, gençler günlük 4 saat 37 dakika internet kullanıyor. Araştırmaya katılan ve internet kullandığını belirten kişilerin dijital yayın platformlarını izleyip izlemedikleri de incelenen araştırmada, katılımcıların yüzde 40,9’unun dijital yayın platformlarını izlediği, yüzde 59,1’inin ise izlemediği tespit edildi. AA

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