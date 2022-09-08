iPhone 14’ün Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı. ABD’li şirketin Kaliforniya Menlo Park’taki merkezinde düzenlenen etkinlikte yeni iPhone, AirPods ve Apple Watch resmen duyuruldu.

Habertürk’ün haberine göre bir önceki model olan iPhone 13’e oldukça benzer bir tasarımla gelen Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, dört farklı modelden oluşuyor. Yeni iPhone modelleri şunlar: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Yeni iPhone’lardan en düşük fiyatlısı olan iPhone 14, depolama kapasitesine göre 30 bin 999 TL ile 38 bin 899 TL arasında değişirken, iPhone 14 Plus’ta bu fiyatlar 34 bin 999 TL ile 42 bin 899 TL arasında. iPhone 14 Pro’da 39 bin 999 TL’den başlayan satış fiyatları, 53 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor. En üst iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max’te ise Türkiye’de fiyatları 43 bin 999 TL’den başlayıp, tamı tamına 57 bin 199 TL’ye kadar ulaşıyor. Türkiye’de 16 Eylül’de ön siparişe açılacak olan iPhone 14 modelleri, 23 Eylül’den itibaren tüketicilere sunulacak.

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