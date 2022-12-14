İstanbul’da en az 320 bin kişi ölümle burun buruna

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, kentte 59 ila 60 bin binanın çökeceğini söyleyerek, “En az 320 bin kişi ölümle burun buruna” dedi.

Global’in sorularını cevaplayan Prof. Dr. Naci Görür’ün öne çıkan açıklamaları şöyle: “İstanbul’da trafiğe bakın ve park yeri, sokaklarda park yeri sınırlı. 59-60 bin bina çökecek. Bu binalardan sonra o yolların ne kadar kullanılacağını siz düşünün, trafiği düşünün. İstanbul depremi deyince ürküyorum. Bu kadar nüfus ve bilinçsizlikle ve hükümetlerin de bu konuyu çözmek için nu kadar yavaş hareket etmesiyle önümüzde iyi bir tablo görünmüyor. İstanbul’un depreme hazırlanması gerektiğini Türkiye’deki ve Avrupa’da yer bilimciler söylediler. Yüz binlerin can güvenliği tehlike altında. Bir seferberlik şeklinde İstanbul’u depreme hazırlamamız lazım” Haber Merkezi

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