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14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İstanbul’da en az 320 bin kişi ölümle burun buruna

14 Aralık 2022, Çarşamba 19:33
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, kentte 59 ila 60 bin binanın çökeceğini söyleyerek, “En az 320 bin kişi ölümle burun buruna” dedi.

Global’in sorularını cevaplayan Prof. Dr. Naci Görür’ün öne çıkan açıklamaları şöyle:

“İstanbul’da trafiğe bakın ve park yeri, sokaklarda park yeri sınırlı. 59-60 bin bina çökecek. Bu binalardan sonra o yolların ne kadar kullanılacağını siz düşünün, trafiği düşünün. İstanbul depremi deyince ürküyorum. Bu kadar nüfus ve bilinçsizlikle ve hükümetlerin de bu konuyu çözmek için nu kadar yavaş hareket etmesiyle önümüzde iyi bir tablo görünmüyor. İstanbul’un depreme hazırlanması gerektiğini Türkiye’deki ve Avrupa’da yer bilimciler söylediler. Yüz binlerin can güvenliği tehlike altında. Bir seferberlik şeklinde İstanbul’u depreme hazırlamamız lazım”

Haber Merkezi

 

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  • Hüseyin İlhan

    14.12.2022 19:47:17

    17 Ağustos deprem afetinden sonra bu ülkede idareciyim diyen bir akıl,vicdan sahibi iş yapailmek için gereken uykusu dışında hemen hemen tüm mesaisini bu afete hazırlık için yapmalıydı. Ülkede depremden sonra konan vergileri toplayarak israf etmek,yandaşa aktarmak dışında bir maharet ve meziyeti olmayan AKPMHP yıkım,tahribat ve ülkeyi iflas ettirme proje hükümeti inşaallah ilk seçimde gidecektiir. Çünkü bu İSRAİL-ABD-ÇN ve RUSYA için çalışan,katilleri kurtaran sözde dindar özünde dindara kindar bir iktidar ALLAHIN İZNİYLE GİDECEEEK. Zira zulüm,soygun ve adaleti kaldıran bir sapık ve sapkın gürüha rabbim daha fazla izin vermeeez.

Risale-i Nur Külliyatı

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