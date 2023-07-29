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29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İstanbul depremi için Marmara’da gözlem

29 Temmuz 2023, Cumartesi
Dünyaca ünlü bilim dergisi Science’da yayımlanan bir çalışma büyük depremlerden 48 saat önce faylarda meydana gelen anormalliklerin tespit edilebildiğini ortaya koydu. Yer bilimcileri gelişmeleri değerlendirdi.

İnsanlar ölüyor, aklımızı başımıza toplamalıyız
Minimum 7.2’lik deprem bekliyoruz
Afet Bakanlığı kurulsun
Marmara depremi beka sorunu
İstanbul için acele etmeliyiz

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremine ilişkin, “Şu anda Marmara’da Kandilli ile ortak bir şekilde kayma ölçerle gözlemler yapılıyor. Kırılma öncesi bir kayma ve yürüme başladığı zaman biz bunu haber alabileceğiz” dedi. Deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise, “Şu anda ‘şu tarihte böyle bir deprem olacak’ diyemeyiz ancak ölçüm teknikleri gelişiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Global’e konuşan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan bu teknolojilerin özellikle son 5-6 yılda daha da geliştiğini kaydetti.

Haber Merkezi

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