İstanbullular ve turistler ücretsiz interneti sevdi

İstanbul’un 8.740 noktasında ücretsiz internet hizmeti veren İBB WiFi’nin abone sayısı 4,6 milyona, günlük kullanım sayısı 120 bine ulaştı. Güçlendirilen altyapısıyla kalitesi arttırılan hizmeti, İstanbulluların yanı sıra yabancı misafirler de çok tercih ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sunulan ücretsiz internet hizmeti, İstanbul geneline yayılıyor. İBB WiFi 2021 yılında metro, köy meydanı ve Şehir Hatları vapurları başta olmak üzere toplam 850 yeni erişim noktasında kuruldu. Bu lokasyonlardan 369’unda yüksek kapasiteli ve hızlı WiFi 6 teknolojisi kullanıldı. İBB, ücretsiz internete daha fazla insanın ulaşabilmesi amacıyla, İBB WiFi’yi kamusal alanlar başta olmak üzere şehir geneline yaygınlaştırmayı hedefliyor.

EN ÇOK ÖĞRENCİLER KULLANIYOR

İnsanların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB WİFİ ile kaliteli ve güvenli iletişim deneyimi sunuluyor. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB WiFi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli. İBB WiFi hizmeti, İstanbul genelinde en çok öğrenciler tarafından kullanılıyor.

İstanbul - Sedat Serdar