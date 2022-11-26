İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi Belçika’daki yarışta ilk üçe girdi

Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES’in (Zorlu Energy Solutions) desteklediği İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Belçika’daki eski F1 pisti Circuit Zolder’da katıldığı solar arabaları yarışı Avrupa Güneş Arabaları Yarışması’nda ilk üçe girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını çevre, toplum ve yönetişim alanlarına odaklayan Zorlu Enerji, bu anlayışı doğrultusunda ZES’le desteklediği İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi (İTÜ ZES GAE) uluslararası arenada ülkesini temsil ettiği Avrupa Güneş Arabaları Yarışması’nda (iLumen European Solar Challenge) büyük bir gurur yaşattı.

YENİ HEDEF 2023 ORGANİZASYONU

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, proje takımı yarışmaları arasında en zorlu ve prestijli organizasyonlardan biri olan Belçika’daki eski F1 Pisti Circuit Zolder’da, 17-18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Güneş Arabaları Yarışması’nın 24 Saat Etabı’nda bir ilke imza atarak, yarışmanın üçüncüsü oldu. ‘European Solar Challenge’ yarışında derece almayı başaran İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi yeni hedefini güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli ve en büyük organizasyon olan Bridgestone World Solar Challenge 2023 olarak belirledi.