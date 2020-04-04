"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de aşı için harekete geçti

04 Nisan 2020, Cumartesi 17:00
Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmada, koronavirüsün vücuda tutunmasını sağlayan 'S' (spike) proteine karşı vücudun antikor üretmesinin sağlanması amaçlandı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar, yaptığı açıklamada, dünyaya yayılan Kovid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Prof. Dr. Anne Frary, Dr. Hatice Şelale, Dr. Nergiz Gürbüz Çolak'ın katkılarıyla Kovid-19 için aşı çalışmalarına başladıklarını belirten Doğanlar, bu sürecin üstesinden gelmek için gayret göstereceklerini vurguladı.

Virüslerin hücreye tutunmak için dış yüzeylerinde bir protein barındırdığına işaret eden Doğanlar, çalışmalarını bunun üzerinden yürütmeye karar verdiklerini anlattı.

Vücuda söz konusu proteini vererek virüse karşı bağışıklık geliştirilmesini sağlamaya çalışacaklarını belirten Doğanlar, şu bilgileri verdi:

"Hedefimiz geliştireceğimiz aşıyla, koronavirüsün vücuda tutunmasını sağlayan 'S' (spike) proteine karşı vücudun antikor üretmesini sağlamak. Böylece vücut virüse yakalanmadan bağışıklık kazanacak. Kovid-19 virüsünün yüzeyinde bulunan ve insan hücre yüzeyindeki 'ACE2' ile etkileşime girerek insan hücresi içine viral genetik materyalin alınmasını sağlayan, S proteinidir. Dolayısıyla 'Kovid-19 S' proteini bu virüsün hastalık yapabilme yeteneğine sebep olan ve insan bağışıklık sistemi hücreleri tarafından tanınan birincil antijendir."

Doğanlar, Kovid-19'un genom dizi bilgisinin veritabanlarında olduğunu dile getirdi.

"Kovid-19 S" proteininin de gen dizilerinin bilindiğini anlatan Doğanlar, "Bu gen dizisi bilgileri kullanılarak Kovid-19 S proteininin rekombinant olarak üretilmesi mümkün. Kovid-19 S proteinini, rekombinant DNA teknolojileriyle tütün ailesinden 'nicotiana benthamiana' adı verilen otsu bir bitkiden çoğaltacağız. Bitkiden bunu saflaştıracağız. Bunu da aşı formatına getireceğiz." diye konuştu.

Üretilen aşının ilk testlerinin hayvanlarda gerçekleştirileceğini, daha sonra da bunun klinik çalışmalarının mümkün olabileceğini belirten Doğanlar, şunları kaydetti:

"Uygulanan yöntemin, kullanılan diğer aşı üretim yöntemlerine göre pek çok avantajı var. Öncelikle bitkiler daha düşük maliyetle yüksek miktarlarda büyütülebildiği için aşının temel içeriği olan rekombinant proteinlerin, yüksek miktarda düşük maliyetle üretilmesi mümkün olabilecek. Tüm dünya için tehdit oluşturan bu hastalığın tedavisi için ülkemizde de yüksek teknoloji kullanılıp aşı çalışmaları gerçekleştirilerek, bu aşının yerli olarak üretilmesi ve ticarileşmesi mümkün olabilecek."

"Bitki fabrika gibi çalışacak"

Araştırmacılardan Dr. Hatice Şelale ise birincil amaçlarının "Kovid-19 S" proteinini bitkide üretmek olduğunu vurguladı.

Sonrasında ise araştırmanın bir üst boyuta taşınacağını anlatan Şelale, "Burada S proteinini üreteceğimiz bitkimiz bir fabrika gibi çalışacak. Bitkiden S proteinini elde etme sürecinin yaklaşık 7 ay süreciğini tahmin ediyorum. Ondan sonra da ilgilenenlerle süreç devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Yurtlarda 15 bin 756 kişi karantinada"

    Meteorolojiden fırtına uyarısı

    Japonya, koronavirüse karşı yararlı olan ilacı ücretsiz dağıtacak

    Tekirdağ'da toplu ulaşım durduruldu

    Yeni alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da sessizlik hakim

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de aşı için harekete geçti

    Hamilelere 'Kovid-19' tavsiyeleri

    Almanya ve Hollanda'da hoparlörden ezan, yaygınlaşarak devam ediyor

    Dünya genelinde ölü sayısı 60 bini aştı

    Yasaklarla 34,4 milyon kişi sokağa çıkamayacak

    Yusuf Alabarda tedavi sürecini anlattı, uyarılarda bulundu

    'Maske burun ve ağzı iyice kavramalıdır'

    LGS'ye ilişkin merak edilen sorular ve cevapları

    İran'da 106 yaşındaki hasta taburcu edildi

    Yurtlardaki karantinaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 gözlemlendi

    Araç geçişine izin verilecek istisnalar

    'Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi'

    Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm ocak ayında gerçekleşmiş

    IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize sebep oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasimizin derin çıkmazı
    Genel

    Yeneroğlu: Keyfi uygulamalara son verilsin
    Genel

    El konulan paralar halkın
    Genel

    Yoğun bakımlar dolmaya başladı, doktorlar endişeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs projesi dizaynı ve sonuçları (2)
    Genel

    İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
    Ahmet BATTAL

    Devlet içinde evlet olur mu?
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık der ki: Gururu bırak, seni Yaratanı düşün!
    H. Muharrem OKUR

    Adalet ihtiyacı (2)
    Genel

    Araç geçişine izin verilecek istisnalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.