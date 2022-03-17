Kağıt atıklarla 2,5 milyon ağaç kurtarıldı

Çankaya’da geri dönüşüme kazandırılan kağıt atıklarla 2 milyon 454 bin 723 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Ambalaj atıklarının çöp olmak yerine kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2014 yılından itibaren yürütülen çalışmalar kapsamında 288 bin 791 ton ambalaj atığı kaynağında ayrıştırılarak toplanıp geri dönüşüm sistemine kazandırıldı.

Toplanan cam, metal, kağıt ve plastik türü atıkların sera gazı oluşturması ve toprağa karışmasının önüne geçilerek çevreye zarar vermesi engellenirken, hammadde ve enerji tasarrufu da sağlanmış oluyor.

1 milyon petrol tasarrufu

Kağıt atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması ile 2 milyon 454 bin 723 ağacın kesilmesini önlenirken, plastik atıkların toplanması ile 1 milyon 412 bin 188 varil petrol tasarrufu sağlandı. Ambalaj atıklarının yanı sıra atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar ve ömrünü tamamlamış lastikler gibi geri dönüşebilir tüm atıkların bırakılabildiği Çankaya Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi de Birlik Mahallesi’nde hizmet veriyor.