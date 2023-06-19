Gazetemiz yazarı ve Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel, İzmit Başiskele Vakıf Temsilciliğinde “Kâinatın yaratılış sırları”nı anlatan bir seminer verdi.

NUREFŞAN ONAY - İZMİT

İzmit Yeni Asya Hanım okuyucularının lise ve üniversite öğrencileri için düzenlemiş olduğu “Esir Maddesi” konulu seminer Mehmet Pekel’in katılımı ile 3 Haziran Cumartesi günü Başiskele Vakıf Temsilciliğinde gerçekleşti.

Seminere “Çevir de gözünü semaya bak, bir kusur, bir çatlak görecek misin” (Mülk Suresi 67/3) Ayet-i kerimesi ile kainat kitabını okuyabilmek niyeti ile başlandı. Ardından, Kainat neden yaratıldı? İlk yaratılan cevher(Nur-u Muhammedi), Big Bang ve yaratılış, higgs bozonu nedir, higgs alanı nasıl oluşur, esir maddesi nedir ve yedi kat sema ile nasıl bir ilişkisi vardır? gibi mevzular konuşuldu.

Kainatın yaratılış sırları

“Allah (C.C) kainatı kendisinin bilinmesi ve tanınması için yaratmıştır ve habibine sen olmasaydın kainatı yaratmazdım demiştir. Bundan sebep olsa gerek ilk yarattığı cevher Nur-u Muhammedi’dir. Onun ardından’da Madde-i Aciniyeyi yaratmıştır. Kuran-ı Kerim’de geçen Arşı ise daha önce su üstündeydi (Hud suresi/7) Hepsi bir felekte yüzüp gitmektedir (Yasin Suresi 36/40) ayetleri ile Sema emvacı karardide olmuş bir denizdir hadis-i şerifi ve yine Risale-i Nur’da geçen: Evet Cenab-ı hak tarafından adem ve esir ve semâ perdelerini açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta-misal bir lambayı, hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi (Sözler, s. 140)” tespitleri yapıldı.

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Risale-i Nur’da kainatın yaratılışı ve esir maddesi