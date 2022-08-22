Kanser ve kalp hastalığında yeni bir ümit

Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti.

Avustralya’da Monash Üniversitesi, kanser ve kalp hastalığı riski için dünyanın ilk önleyici DNA taramasını başlattığını duyurdu. Monash Halk Sağlığı ve Önleyici Tıp Okulu’nun başlattığı projede 18-40 yaş arası en az 10 bin kişiye önleyici DNA taraması yapılacağı bildirildi. Dünyanın ilk önleyici DNA tarama çalışması olduğu belirtilen çalışmada, test sırasında yüksek risk altında olduğu belirlenen kişilere, düzenli taramalar ve kontroller gibi genetik danışmanlık ve önlemler sunulacak. Doçent Dr. Paul Lacaze, risk altındakileri, hastalıktan sonra değil, genç ve sağlıklıyken belirlemeyi ve sağlıkları hakkında daha bilinçli kararlar vermelerini sağlamayı ümit ettiklerini kaydetti. AA

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