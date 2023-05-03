Kanseri daha iyi tespit eden yapay zeka aracı geliştirildi - Erken teşhisi kolaylaştıracak

Bilim insanları, kanseri önceki araçlara göre daha yüksek doğruluk oranıyla tespit eden bir yapay zeka aracı geliştirdiler.

Kanser, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri durumunda. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yılda yaklaşık 10 milyon kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Şimdi, yeni bir yapay zeka aracının kanserin tespitinde kullanılabileceği açıklandı. İngiltere’de Kanser Araştırma Enstitüsü’nden uzmanların geliştirdiği yapay zeka aracı, bilgisayarlı tomografilerde görülen anormal büyümelerin kanser kaynaklı olup olmadığını tespit edebiliyor. Lancet’in eBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu algoritma, mevcut yöntemlerden daha verimli şekilde çalışıyor. Royal Marsden’den Dr. Benjamin Hunter, gelecekte, bu yöntemin erken teşhisi kolaylaştırabileceğini ve erken müdahaleyle tedavide daha başarılı olunabileceğini açıkladı. (TRT Haber)

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