'Karadeniz hamsisiz kalacak'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği’nden Doç.Dr. Coşkun Erüz Karadeniz Bölgesi’nin küresel iklim değişikliğinden en çok pay alan bölgelerden biri olduğunu dile getirdi.

Erüz iklim değişikliği ile denizlerin ısınması sonucu bölgenin temel geçim kaynaklarından olan balıkçılığın da tehlikeye girdiğini kaydetti.

Suyun ısınmasının denizin her türlü biyolojik ve kimyasal yapısında değişikliğe neden olduğunu belirten Doç. Dr. Erüz, bunun sonucunda bazı balık türlerinin sayısının giderek azalacağını söyledi.

Erüz, “Hamsi, istavrit, palamut gibi balıklar kış şartlarında yeterince soğuma olmaması durumunda kaçar. Sıcaklığın 12 derecenin altına düşmemesi durumunda hamsi bir araya gelmez. Bu da avı engeller” ifadelerini kullandı.