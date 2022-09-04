“Kaşif” denizde petrol arayacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, su altında maden arama gibi birçok görevi yapabilen insansız su altı aracı “Kaşif”i geliştirdi.

6 yıldır insansız su araçları üzerinde çalışmalar yapan ekip Kaşif’in insanların yapması riskli görevleri yapabildiğini ve petrol aramada kullanılabildiğini söyledi. Su altı araştırmaları, insanların ulaşmasının mümkün olmadığı derinlikteki görevler, arama ve kurtarma çalışmaları ile açık deniz platformlarının ve su altı boru hatlarının kurulumu, bakımı ve onarımı, su altı habitatının taranması, maden araması gibi pek çok görevde kullanılacak su altı aracı “Kaşif” (EXPLORER MARK 2) Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz’de sergileniyor. AA

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