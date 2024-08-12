'Kolay para' tuzağına düşmeyin!

İnternet ilanlarıyla veya telefonla ulaştıkları vatandaşlara özellikle "forex" piyasasından yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunan dolandırıcılar, toplumun her kesiminden insanın mağduriyetine yol açıyor.

Son yıllarda özellikle uluslararası döviz piyasası "forex"te kazanç sağlama vaadinde bulunan dolandırıcılar, internet üzerinde kurdukları sahte platformlar kanalıyla binlerce kişiye ulaşıyor.

İlanlara veya kendilerini telefonla arayanlara inanarak sisteme dahil olan birçok kişi, dolandırıcıların ağına düşüyor.

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan, "forex" sistemi üzerinden yasa dışı ilan veren ve kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan kötü niyetli kişiler, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere yurt dışı hatlarından vatandaşları arıyor.

Yabancı isim kullanan ve yabancı aksanla Türkçe konuşan dolandırıcılar, mağdurlara kendilerini "yatırım uzmanı" olarak tanıtıp güven sağlamaya çalışıyor. Yapılan görüşmeler sonrası sisteme kayıt olanlara, panelleri üzerinde oynamalar yapılarak, ilk etapta "düşük sermaye" karşılığında yüksek meblağlarda para kazandıkları gösteriliyor. Bu şekilde mağdurlardan daha yüksek meblağlar toplanıyor.

Yatırımcılar parasını çekmek istediklerinde ise bazı şartlar ve bahanelerle karşılaşıyor. Önce çekilmek istenen rakamın yüksek miktarda olduğu belirtilerek, parayı sigortalamak bahanesiyle tekrar ücret isteniyor.

Vatandaşlar bu aşamada dolandırıldığını anlasa bile parasını kurtarma umuduyla isteneni yapıyor. İkna edici konuşmalarla da umudunu sürdüren mağdurlar, istenen diğer para taleplerini de karşılıyor. Ancak bir süre sonra muhatap bulamayanlar, polise veya savcılığa başvuruyor.

İş insanı, kamu görevlisi ve bilim insanı da dahil toplumun her kesiminden vatandaş, dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.

Siber polis peşlerinde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise gerek kendi çalışmaları gerek ihbarlar üzerine dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Siber güvenliğin dijital gözü" olarak 24 saat görevinin başında olan ekipler, forex dolandırıcılığına yönelik 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 545 operasyon yaptı.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 1100 şüpheliden 350'si tutuklandı, 750'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturmalarda milyarlarca liralık hesap hareketi tespit edilirken, suçtan elde edilen paraların bir kısmının yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Suçtan elde edilen gelirlerle alındığı değerlendirilen ve piyasa değeri 600 milyon lira olan çok sayıda konut, arsa, araç gibi taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.