Koronavirüse 150 çözüm önerisi

Dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede paydaşları buluşturan "Coronathon Türkiye" ekibinin girişimleriyle oluşturulan proje grupları 48 saat uyumadan dijital ortamda yarışarak 150 çözüm önerisi üretti.

Koronavirüsün sebep olduğu sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sorunlara alternatif çözümler arama misyonuyla kurulan Coronathon Türkiye ekibi, birçok girişimci, sivil toplum kuruluşu, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ gibi üniversitelerin teknoloji geliştirme merkezleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle online yarışma düzenledi.

Ekibin sosyal medya üzerinden başlattığı "Çözümün Bir Parçası Ol" kampanyasına 1500’den fazla girişimci başvurdu. 120'den fazla uzman mentor ile birebir görüşme fırsatı bulan girişimciler 48 saat boyunca ekipler halinde proje üreterek, koronavirüs salgınının etkilerine karşı çözüm aradı.

48 saatte 150 çözüm önerisi

21-21 Mart tarihleri arasında 48 saatlik aralıksız süren online yarışmanın ardından finale kalan 30 projeden jüri tarafından değerlendirilerek 12'si seçildi.

12 proje arasında sağlık hizmetinden, uzman spor eğitmenlerini buluşturacak online spor programlarına, koronavirüs teşhisi konan kişilerin temas ettiği kişileri tespit edecek yazılıma kadar birçok örnek proje bulunuyor.

Projede birinciliği kazanan "Medibook" ise, salgın süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti almaya devam etmesi gereken grupların görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet almasını sağlamayı amaçlıyor.

Diğer bazı projeler şu şekilde:

Biotel: Türkiye'de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde bulunan ölçüm makinalarını listeleyerek atıl durumdaki kapasitenin Kovid-19 testi için kullanılmasını amaçlayan bir uygulama. Uygulama sayesinde testlerin hızlı ve çok sayıda kişiye uygulanması sağlanabilecek.

CoroWarner: Kovid-19 testi pozitif çıkmış kişi ile sosyal etkileşime girmişseniz sizi anlık ve anonim olarak uyaran, yapay zeka algoritması destekli mobil bir uygulama. Uygulama sayesinde virüse karşı hızlı ve etkin bir mücadele hedefleniyor.

Neoanka: Kovid-19 şikayetleri dışında sağlık şikayetlerinin doğru uzmanlık branşına iletilecek şekilde sınıflandırılması ve ilgili uzmanlık branşından hekim ile hastaların online görüşme yapmasını sağlayan yapay zeka destekli bir uygulama.

Studio Canlı Dersler App: Karantina döneminin sosyal, fiziksel ve psikolojik etkilerini azaltmak için, canlı yayında, sağlıklı yaşam, meditasyon, psikoloji, koçluk, yoga ve fitness uzmanlarıyla buna ihtiyacı olan insanları buluşturan bir platform. Birçok bağımsız platform yerine oluşturulacak bu uygulamayla hem özel ders formatında hem de grup dersler şeklinde etkinlikler düzenlenebilecek.

Expona: Evden eve online olarak çeşitli deneyimler sunan atölyelere erişimek için kurulacak bu platform sokaktaki insan trafiğini azaltacak ve online çözümler sunacak. Evdeki teknik sorunlara çözüm bulmanın yanı sıra üretken fikirlerin kişi ve grup bazlı geliştirilmesine de olanak tanıyacak.

Güvende Kal: Jeolokasyon desteği ile insan yoğunluğunu tespit edip bu veriyi kullanıcılarına sunan, aynı zamanda hastalığın semptomları üzerinden kullanıcıların kendi sağlık durumlarını kontrol etmelerini sağlayan mobil uygulama.

Kolkola: Kolkola gönüllüleri, STK’ları ve sponsorları bir araya getiren bir "gönüllü" pazar yeridir. Salgından dolayı dışarı çıkması yasak olan yaşlılar için alışveriş yapmanın bu platformla yapılması amaçlanmaktadır. Sadece yaşlılar için değil ihtiyaç sahibi tüm bireyler için lokal ve genel destek hizmeti sunulması planlanmaktadır.

Fact Checker: Kovid-19 salgını başta olmak üzere bilgi kirliliğine karşı haber doğrulayıcılarının yalan haberlerle savaşmalarına yardımcı olacak bir sistem.

Kurucu Organizasyon Komitesinde yer alan girişimci Berat Kjamili, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilişim Vakfı, Habitat Derneği, Başlangıç Noktası,Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, UNDP Türkiye gibi kurumların paydaşlığı ve destekleriyle projenin kısa zamanda büyüdüğünü anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören'le birlikte virüsün etkilerine karşı birlikte mücadele etmek için ilk adımı attıklarını söyleyen Kjamili, kısa zamanda 80 kişilik bir çekirdek ekip kurduklarını anlattı.

Projeye katılmak ve fikir üretmek için 1500 katılımcının başvurduğunu ifade eden Kjamili, "Coronathon Türkiye olarak hastalığa ilaç değil, sosyal problemlere derman olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızın sonuçları hepimize umut oldu, geleceğimiz için bir umut doğdu aslında. Fikirleri okuyunca Türkiye'deki girişimcilerin potansiyelini görmemizi sağladı." diye konuştu.

Aygören ise projenin amacına ilişkin "Belki de tarihte hiç görülmemiş bir şekilde tek bir küresel sorunla mücadele ediyoruz. Herkes aynı ortak soruna çözüm arıyor. Biz de bilinen çözümlerin ötesinde yenilikçi çözümler ne olabilir arayışı içine girerek bu konuda çözüm üretmek isteyenleri bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.

Çözüme katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Aygören, şunları kaydetti:

"Projemizin onlarca paydaşı var. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır da bizimle iletişime geçerek destek verdi. Biz bu yenilikçi projelerle hem virüsün etkilerini kırmak hem de dünyanın değişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Çözüm, çekişmeyi bırakıp tek vücut olarak güçleri birleştirmeyi ve ortak düşmana karşı beraberce hareket etmeyi gerektiriyor. "