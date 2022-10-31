Kuzey Kutbu'ndaki tehlike

Uzmanlara göre Kuzey Kutbu’nda toprak ısındıkça, bitkiler daha da uzayarak ve sıklaşarak toprağı yalıtmada battaniye işlevi gören karı etkisiz bırakıyor ve böylece ısınmayı daha da hızlandırarak daha fazla karbon salınmasına sebep oluyor.

İklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu’ndaki donmuş toprağın çözülmesiyle ağaç ve çalılıklar yeşermeye başladı. Toprağın çözülmesiyle bitki ve hayvan kalıntılarıyla birlikte milyonlarca ton karbondioksitin atmosfere salınması tehlikesi ortaya çıkıyor.

Bilim insanları 2100 yılına kadar donmuş toprakların önemli kısmının çözüleceğini vurgularken Epson, National Geographic CreativeWorks ekibiyle yeni bir bilinçlendirme kampanyasına başladı. Küresel teknoloji firması Epson, Kuzey Kutbu’nun yeşermesi sorununa ve hem işletmelerin hem de tüketicilerin çevresel etkilerini azaltmak için yapabileceklerine odaklanan yeni bir kampanyaya başladı.

Bu seneki kampanyada Edinburgh Üniversitesi’nden National Geographic Kaşifi ve çevrebilimci Profesör Isla Myers-Smith, yükselen sıcaklıkların ve ısınan mevsimlerin nasıl “Kuzey Kutbu’nun yeşermesi” adı verilen bir olguya yol açtığı üzerine yürüttüğü araştırmanın ayrıntılarını açıklıyor.

Kar eridikçe ısınma artıyor

Prof. Isla Myers-Smith, yaklaşık 20 yıldır iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu tundrasına olan etkisi üzerine çalışmalar yürütüyor. Kendisi ve çalışma arkadaşları son yıllarda Kuzey Kutbu’ndaki donmuş toprağın çözülmesiyle ağaçlar ve çalılıkların daha rahat yetişmeye başladığı özgün bir durum keşfettiler. Sıcaklık arttıkça donmuş toprak çözülüyor ve genelde kısmen çürümüş bitki ve hayvan kalıntılarında biriken karbon dışarı salınıyor. Toprak ısındıkça, bitkiler daha da uzayarak ve sıklaşarak toprağı yalıtmada battaniye işlevi gören karı etkisiz bırakıyor ve böylece ısınmayı daha da hızlandırarak daha fazla karbon salınmasına sebep oluyor.

Herkes katkı sunabilir

Prof. Isla Myers-Smith, insanların Kuzey Kutbu yeşermesinin olası sonuçlarını ve günlük hayatımızda yapacağımız ufak değişikliklerin çevre üzerinde olumlu sonuçlar doğurabileceğini anlamalarının son derece önemli olduğuna inanıyor ve şöyle konuşuyor:

“Evde enerji tasarrufu yapmaktan işe bisikletle gitmeye ve yerel gıdalar tüketmeye kadar her birimiz fark yaşatabiliriz. Seçimlerimizin, kendi arka bahçemizden tutun da bütün dünyaya kadar çevreyi nasıl etkilediğinin farkında olmak hepimiz için çok önemli.” Epson Küresel Başkanı Yasunori Ogawa ise şu yorumu yapıyor: “Yaptığımız her işin merkezinde sürdürülebilirlik var ve hem kendi çevresel ayak izimizi azaltmaya hem de bu amaçta müşterilerimize yardımcı olmaya kararlıyız.”