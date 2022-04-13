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14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Marmara Denizi’ndeki tek tehlike müsilaj değil

13 Nisan 2022, Çarşamba 22:42
Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde dört ayrı üniversiteden bilim insanlarının oluşturduğu araştırma ekibinin müsilaj çalışmasının sonuçları açıklandı.

Balıkesir Üniversitesi’nden araştırma ekibi, Erdek ve Bandırma körfezlerinde deniz dibinden aldığı toplam 69 sediment ve karot örneğinin, laboratuvar ortamındaki incelemesini tamamladı. Yapılan çalışmada her iki körfez için de tek çevre sorununun müsilaj olmadığı, bölgede önemli düzeylerde cıva, kadmiyum, bakır, çinko gibi toksik element zenginleşmelerinin de meydana geldiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi. Gelecek dönemlerde, sedimentte birikmiş olan tüm kirleticilerin, deniz dibinden suya geçmeye devam edeceği, bu yüzden tüm önlemler alınsa bile aşırı alg çoğalmalarının uzun yıllar sorun olmayı sürdüreceği vurgulandı. Müsilaj sorununa yönelik yapılan çalışma raporunda “Kesin olan şudur ki aşırı alg artışlarının tamamı ekosisteme zarar verecekti” denildi.

Haber Merkezi

 

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