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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Marmara depreminden 28 milyon kişi etkilenecek

30 Haziran 2021, Çarşamba
Beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili uyarıda bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan “Deprem, Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm illeri etkileyecek ve 28 milyon kişi etkilenecek. Depremi ciddiye almalıyız” dedi.

Depremde 5 milyon insanın can güvenliği yok

 

Balıkesir’in Gönen ilçesinde ‘Balıkesir ve Gönen’in Depremselliği, Türkiye’nin Deprem Gerçeği ve Depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler’ konulu bir sempozyum düzenlendi.

Gönen Ömer Seyfettin Kültür Merkezi’nde moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın yaptığı sempozyuma Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Abdullah Soykan, “Son 5,5 yılda değişik büyüklükte 51 bin depremin meydana geldiği Anadolu’nun 4 bin yıllık geçmiş depremlerinin sayısal çözümlemesi yapıldığında depremlerin en çok yüzde 13 Ağustos, yüzde 11 Ekim ve yüzde 10 Aralık aylarında olduğu görülmüştür. Dünyada her yıl 800 adet 5’ten büyük deprem olmaktadır. Türkiye’de yılda 5.5-6 arasında iki deprem olma ihtimali var. Hasar seviyesi 5.5’ten sonra başlıyor. Ölümlü depremler genel olarak 6’dan büyük depremlerde görülüyor. 6 ila 7 magnitüdlü depremler Türkiye’de 3-4 yılda bir tekrarlanıyor. Magnitüdü yaklaşık 7’den büyük olan bir deprem Türkiye’de 9 ila 12 yılda bir tekrarlanıyor. Türkiye varlıklarının yüzde 91’i (350 milyar dolar) ciddî deprem riski taşıyor. 7-7.5 büyüklüğünde bir deprem İstanbul veya İzmir civarında olduğunda beklenen kayıplar millî gelirin yüzde 10-12 civarına ulaşabilecektir. Muhtelif senaryolara göre 40-60 bin ev tamamen yıkılacak ve 50 bin civarında vatandaşımızı kaybedeceğiz. Beklenen yaralı sayısı 250 bin kişiyi aşacaktır. Bu nedenlerle Türkiye depremi ciddiye almalı, öğrenmeli ve depremlere bilimsel olarak hazırlanmalıdır” dedi. 

Fay yasası artık bir zorunluluk

Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaların Marmara Denizi’nde 7’nin üzeri maksimum 7.6 büyüklüğünde bir depremin olabileceği yönünde bilgiler verdiğini ifade eden Aysun Aykan, “Burada mutlaka büyük bir deprem olacak ve burada olacak bir deprem Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm illeri; Balıkesir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ’ı ağır bir şekilde etkileyecektir. Marmara Bölgesi nüfus, sanayi, ekonomi, ulaşım, tarihsel birikim, mühendislik yapıları vb. bakımından en yoğun olan bölge olduğu için burada olacak bir deprem Türkiye’nin ekonomisine bir hayli zarar verecektir” dedi. Sputnik’deki habere göre Aykan, “Bu deprem 28 milyonu etkileyecektir. Bu yüzden bu depremi çok fazla önemsememiz gerekiyor. Vatandaşlarımız oturdukları binaları lütfen sorgulasınlar. Yapının inşaat ruhsatı, iskânı olup olmadığı vs. emin olsunlar. Aktif fay zonlarının sakınım bandı içinde kalan alanlara bina ve bina türü yapılaşmaya sınırlama getirilerek vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlanmalı ve bunlar fay yasası kapsamında değerlendirilmelidir. Fay yasası ülkemiz için artık bir zorunluluktur. Bakanlık fay yasası ile ilgili çalışmalar başlattı. Umarım fay yasası en kısa zamanda çıkar. Yapıların deprem yönetmeliklerine göre projelendirilmesi ve yapı denetimlerinin yapılması son derece önemlidir” diye konuştu.

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