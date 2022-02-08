Marmara’nın güneyinde ciddî stres birikiyor

Jeolojİ profesörü Naci Görür, Marmara Bölgesi’nin güneyinde ciddî stres biriktiğini duyurdu.

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün Bursa Gemlik Körfezi’nde meydana gelen depremin ardından Marmara Bölgesi için uyarılarını paylaştı. Dep- remin Gemlik fayına bağlı olabileceğini değerlendiren Görür, bunun Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) bağlı olduğunu dile getirdi. Profesör Görür, paylaşımında şunları kaydetti: “Kapaklı /Armutlu-Yalova’da, Gemlik Körfezi’nde 4,1’lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddî bir şekilde stres biriktiriyor.”

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