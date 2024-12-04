Meta, nükleer enerji geliştiricileri aradığını açıkladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, 2030'ların başında devreye girecek sistemler için nükleer enerji geliştiricileri aradığını bildirdi.

Meta'dan yapılan açıklamada, hem şirketin veri merkezlerini hem de bunların etraflarındaki toplulukları çalıştıran elektrik şebekelerinin büyüme ihtiyaçlarını desteklemek için nükleer enerjinin önemine işaret edildi.

Elektrik şebekeleri büyüyen enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere genişlerken, temiz enerjinin geliştirilmesini desteklemenin bir öncelik olmaya devam etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Meta'da, nükleer enerjinin daha temiz, daha güvenilir ve çeşitlendirilmiş bir elektrik şebekesine geçişte önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu nedenle yapay zeka ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olması için nükleer enerji geliştiricilerini belirlemek üzere bir teklif talebi yayımlanacağı belirtildi.

Amacın, 2030'ların başından itibaren teslim edilmek üzere ABD'de 1-4 gigawatt yeni nükleer üretim kapasitesi eklemek olduğunun altı çizilen açıklamada, yeni nükleer jeneratörlerin geliştirilmesini hızlandırmak, ölçeklendirme yoluyla maliyet azaltmak ve endüstrinin karbonsuzlaşmasını ilerletirken Meta'nın enerji ihtiyaçlarını desteklemek için geliştiriciler arandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu santrallere izin verecek, tasarlayacak, mühendislik yapacak, finanse edecek, inşa edecek ve işletecek ortaklarla çalışmanın, nükleer teknolojiyi hızlandırmak için gerekli uzun vadeli görüşü sağlayacağına inanıldığı kaydedildi.

Teknoloji şirketleri artan enerji talebiyle nükleere yöneliyor

Meta'nın nükleer enerji geliştiricileri aradığını duyurması, veri merkezlerinden gelen artan enerji talebini karşılamak için nükleere yönelen şirketlere yeni bir örnek oldu.

Microsoft eylül ayında, Three Mile Island enerji santralinde operasyonları tekrar başlatmak için anlaşma imzalamıştı.

Ekim ayında Google, küçük modüler reaktör (SMR) geliştiricisi Kairos Power'dan güç satın alacağını duyurmuştu.

Aynı ay Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak SMR anlaşmaları yapmıştı.