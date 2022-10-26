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26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Meta'ya 346,7 milyon lira para cezası kararı

26 Ekim 2022, Çarşamba 13:46
Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC'ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

​​​​​​​Kurul, Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığı, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağını kararlaştırdı.

Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC’den oluşan Facebook ekonomik bütünlüğünün kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hakim durumda olduğunun tespitini yapan ​​​​​​​Kurul, dosyanın müzakeresi sonucunda, Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli oluşturmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Kurul, Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC’ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193 lira idari para cezası verdi.

AA

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