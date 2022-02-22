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22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Metaverse’ye dikkat

22 Şubat 2022, Salı
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay son günlerin gündemi olan Metaverse ile ilgili, “Metaverse’nin teklifi olduğu kadar tehditi de var, dikkat etmeliyiz” uyarısında bulundu.

HABER: LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’dan son günlerin gündemde olan konusu metaverse ilgili açıklamalar geldi. Bu teknolojinin henüz çok yeni olduğuna dikkat çeken Ay, metaverse üzerinde çalışma yapmanın zorunlu olduğunu ifade etti. Türkiye’deki metaverse algısının sadece ekonomi üzerinden değerlendirildiğini söyleyen Başkan Ay, “Haberlerde hepimiz okuyoruz. Arsalar satılıyor. Buradaki arsaların değerleri artıyor. Ülkemizde bize sunulan çerçeve bu yönde. Ekonomik bir yatırım aracı gibi pazarlanıyor metaverse. Bunun yanında da gelişen bir teknoloji olarak, biraz da magazinleştirilerek sunuluyor. Oysaki durum bundan öte anlamlar ifade ediyor. Metaverse bize sunulan paketin dışında içerikler barındırıyor” şeklinde konuştu. Dünyada bu konu hakkında farklı araştırmalar olduğunu belirten Bilal Ay, “Ülkemizde bunlara çok fazla rastlayamıyoruz ancak dünyaya baktığımızda bilim adamlarının bu konuyu irdeleyen, çeşitli tehlikelerini ortaya koyan makaleleri mevcut. Bu alan, en azından bugün itibariyle, tamamen hukuksuz bir alan olarak ortaya çıkıyor. Bunun nereye evrileceği, hukuki ya da devlet sınırlarının olmadığı bir alanın nereye gideceği şimdilik bir muamma” diye konuştu.

Zararsız olduğunu düşünemeyiz

Ay, “Koronavirüs salgını ile insanlarımız daha fazla dijitalleşti. Dijital alanda daha fazla sosyalleşti. Ülkemizdeki ekrana bakma süresi 2 katına çıktı. Bu tevafuk ya da bilinçli nasıl değerlendirirsek değerlendirelim üzerinde düşünmemiz gereken bir süreci barındırıyor” dedi. Metaverse aleminde gelecekte gündelik yaşamın entegre edileceğinin beklendiğine dikkat çeken Bilal Ay, “Alış verişten, oyuna; sosyalleşmekten, çalışma hayatına kadar pek çok gündelik işlerin bu alana kayacağı ifade ediliyor. Herkesin bir avatarının bulunduğu, sanal ortamda ‘var’ olduğu bir şekil öngörülüyor. Yani daha az gerçek alan daha fazla dijital/sanal alanın ortaya çıkması söz konusu. Oysa ki biz bugün sadece ekranla muhatap olmanın dahi zararlarını biliyor iken; bunu 10-15 adım daha ileri götürecek bir yapının zararsız olduğunu düşünemeyiz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bunun faydaları olduğu gibi zararları da olacak. Teklifleri olduğu kadar tehditleri de olacak. Bugün metaverse ile ilgili bunlara hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İNSANLARI GERÇEK DÜNYADAN AYIRABİLİR

Bilal Ay, “Metaverse’nin sunduğu avatar dünyasında, İnsanlar, kendilerinde daha kopuk, sanallarında daha bağımlı olabilir. Bu onları gerçek hayattan da kopartabilir. Bağımlılık oluşturabilir ve insanları gerçek sorumluluklarından klaştırabilir. İnsanların ilişkilerini sağlıksızlaştırabilir. Pek tabi gerçek dünyadan da bir kopuş beklenebilir” diye konuştu. Kişisel verilerin artık giderek daha savunmasız olduğuna dikkat çeken Ay, “Bunu teknoloji kullanıcısı olmanın bir bedeli olarak karşımıza çıkarttılar. Kişisel özelliklerimizden, düşüncelerimize, zevklerimize kadar pek çok bilgimiz bir şekilde dolaşımda. Bu durum metaverse alanında daha da ileri boyutta yaşanabilir. Çünkü sanal da olsa bir gerçeklik olarak var olmayı seçtiğimiz bir alanda olacağız. Bunun da özellikle fikri boyutta çatışmayı körükleyeceğini ifade eden araştırmalara şahit oluyoruz” dedi. 

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