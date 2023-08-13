Meteor yağmuru tefekkürü

San'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı, her detayıyla dikkatli nazarları Sani' olan yani san'atla tasarlayan, yaratan Cenab-ı Hakk'a çeviriyor. Sayısız tefekkür pencerelerinden birtanesi olan ve her yıl gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, geçtiğimiz gece dünyanın dört bir yanında gökyüzünün aydınlanmasına vesile olarak Cenab-ı Hakk'ın Nur isminin tefekküre sevk etti.

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