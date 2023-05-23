Meteorolojik felaketler son 50 yılda arttı

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), meteorolojik felaketlerin son 50 yılda arttığını, erken uyarı sistemlerinin ise hayat kurtarmaya vesile olduğunu duyurdu.

Euronews’in haberine göre, örgütün hazırladığı son raporda erken uyarı sistemlerinin önemli ölçüde fayda sağladığı ve bu felaketlere bağlı ölüm oranlarını azalttığı belirtilse de ekonomik hasar boyutunun giderek arttığı kaydedildi.

WMO’nun yeni rakamlarına göre aşırı sert hava şartları, iklim ve suyla ilgili olaylar 1970 ile 2021 arasında toplam 11 bin 778 felakete neden oldu. Bu felaketler iki milyondan fazla insanın ölmesine ve 4,3 trilyon dolarlık ekonomik kayba sebep oldu.

WMO Başkanı Petteri Taalas yaptığı açıklamada, “Maalesef bu tehlikelerin yükünü en savunmasız toplumlar çekiyor” dedi.

Rapor, 51 yıllık dönemde dünya çapında afetler nedeniyle bildirilen ölümlerin yüzde 90’ından fazlasının gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre gelişmiş erken uyarı sistemleri ve koordineli afet yönetimi insani kayıplarını önemli ölçüde azalttı. WMO, iki yıl önce yayınladığı, 1970 ile 2019 yılları arasındaki raporunda afet bağlantılı ölüm ve kayıpların her yıl ortalama 50 bin kişiye ulaştığını vurguladı. 2010’lara gelindiğinde ise bu oranın yılda 20 binin altına düştüğüne dikkat çekildi. 2020 ve 2021’de ise küresel olarak toplam 22 bin 608 afet ölümü kaydedildi.

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